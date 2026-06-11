Учасники Саміту Світового конґресу українців України у Швайцарії. (Фото: Посольство України у Швайцарії) БЕРН. – У столиці Швайцарії з 5 по 7 червня тривав Саміт Світового конґресу українців (СКУ). Захід зібрав керівників організацій діяспори для напрацювання стратегій посилення міжнародної допомоги Україні. У Саміті світового українства взяли участь понад 350 делеґатів та гостей із громад, організацій...