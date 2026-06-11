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Саміт Світового конґресу українців

By Updated:2 Mins Read

Учасники Саміту Світового конґресу українців України у Швайцарії. (Фото: Посольство України у Швайцарії) БЕРН. – У столиці Швайцарії з 5 по 7 червня тривав Саміт Світового конґресу українців (СКУ). Захід зібрав керівників організацій діяспори для напрацювання стратегій посилення міжнародної допомоги Україні. У Саміті світового українства взяли участь понад 350 делеґатів та гостей із громад, організацій...


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