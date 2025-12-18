Санкції проти тіньової фльоти РФ

КИЇВ. – 13 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною російської тіньової фльоти. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньової фльоти Росії. За результатами моніторинґу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для...
