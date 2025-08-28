Святкували День Незалежности України

З нагоди Дня Незалежности України світова українська спільнота підготувала сотні різноманіт­них заходів в десятках країн світу. Укрінформ зібрав добірку найважливіших подій, які відбудуться у різних куточках світу. У Соборі Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі відбулася молитва за справедливий і довготривалий мир в Україні. До неї долучилися представники Посольства, української громади, духовенства, а також аргентинські друзі...