Свято Анни Київської в Сенлісі

Учасники свята Анни Київської у Сенлісі. СЕНЛІС, Франція. – У місті відбулися культурно-меморіяльні урочистості з нагоди традиційного Дня Анни Київської, приурочені до річниці прибуття київської княжни Анни Ярославни до цього середньовічного міста майже тисячу років тому. Програма поєднала офіційні меморіяльні заходи та неформальне єднання громади. Відбулися урочиста пам’ятна церемонія та покладання квітів біля монумента Королеві...