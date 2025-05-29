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Свято в саду-алеї „Мамина весна”

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Подружжя Ірина і Олександр Іськови біля автомобіля для бійців. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 10 травня напередодні Дня матері в саду-алеї „Мамина весна” відбулася акція для захисників Вітчизни і їхніх матерів. Організував її голова Культурно-спортивного об’єднання інвалідів та засновник Всеукраїн­ського соціяльно-культурного проєкту „Мамина весна” Олександр Іськов. Було вшановано всіх матерів, але, насамперед, звісно...


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