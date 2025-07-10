Ведучі лемківського свята Галина Чайківська та Валерій Запухляк. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. – У Чортків­ському районному осередку „Лемківщина“ провели свято лемківської культури та історії – подячні фестини всім доброчинцям та захисникам України. Голова організації Богдан Дудяк згуртував сотні лемків з різних куточків України, які ділились зворушливими спогадами про пережиту депортацію з батьківської землі, самобутньою культурою, звичаями...