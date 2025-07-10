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Свято Лемківської культури

By Updated:2 Mins Read

Ведучі лемківського свята Галина Чайківська та Валерій Запухляк. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. – У Чортків­ському районному осередку „Лемківщина“ провели свято лемківської культури та історії – подячні фестини всім доброчинцям та захисникам України.  Голова організації Богдан Дудяк згуртував сотні лемків з різних куточків України, які ділились зворушливими спогадами про пережиту депортацію з батьківської землі, самобутньою культурою, звичаями...


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