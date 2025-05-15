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Свято матері на Прикарпатті

By 2 Mins Read

Мати Героя України Наталія Тарабалка серед воїнів. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті провели конкурс до Дня матері „Материнське серце – храм любови“. Учасники через поетичні твори показали традиції родинних цінностей, які сповнені щирою пошаною, вдячністю та любов’ю до мами. У конкурсі взяли участь школярі, студенти, поети краю, захисники України, які представили понад 100 творів. Серед переможців...


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