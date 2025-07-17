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Свято пластунів на Тернопіллі

By Updated:2 Mins Read

Відзнаку отримує пластун Богдан Парастюк. ТЕРНОПІЛЬ. – Пластуни з усіх куточків Тернопільського краю провели дружні зустрічі, щоб показати здобуті навички у таборовому середовищі. Цього разу захід присвятили українському телебаченню. Юні журналісти створювали свої телеканали і пізнавальні програми, в яких показували здібності в кулінарії, культурі, спорті та мистецтві. Особливо цікавим був конкурс „Україна має талант“. За...


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