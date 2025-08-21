Свято української книги в УВУ

Учасники Видавничого творчого вечора в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Друга справа – ректорка УВУ, проф. Лариса Дідковська МЮНХЕН, Німеччина. – В Українському Вільному Університеті 10 липня відбувся Видавничий творчий вечір – подія, що об’єднала інтелект, мистецтво й любов до українського слова. Із щирим вітальним словом до гостей звернулася ректорка УВУ, проф. Лариса Дідковська, підкресливши...
