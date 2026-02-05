Світовий банк допомагає Україні

НЮ-ЙОРК. – Світовий банк спрямує 40 млн дол. на відновлення енерґосистеми України. Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр України-міністер енерґетики Денис Шмигаль. Він та керівна директорка Світового банку з питань операційної діяльности Анна Б’єрде домовилися про подальшу підтримку енерґетичного сектору України. Міжнародні партнери підтвердили намір надати Україні нову допомогу для подолання енерґетичної кризи, зокрема більше 6,000...
Previous ArticleУспішно використали дрони в бойових умовах
Next Article Зупинили махінації Росії