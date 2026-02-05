Світовий банк допомагає Україні

Close Menu
НЮ-ЙОРК. – Світовий банк спрямує 40 млн дол. на відновлення енерґосистеми України. Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр України-міністер енерґетики Денис Шмигаль. Він та керівна директорка Світового банку з питань операційної діяльности Анна Б’єрде домовилися про подальшу підтримку енерґетичного сектору України. Міжнародні партнери підтвердили намір надати Україні нову допомогу для подолання енерґетичної кризи, зокрема більше 6,000...


