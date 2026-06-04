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Світовий рекорд рушника

By Updated:3 Mins Read

Андрій Яценко, Оксана Шоорлеммер, Людмила Шанська, Інна Гордієнко, Володимир Паламар. ТАЛЛІНН, Естонія. – На ІV Міжнародному фестивалі „Вишиванка об’єднує“ Книга світових рекордів Book of World Records поповнилася новим досягненням українців. Мистецький витвір, до якого доклалася найбільша кількість майстринь із 89 організацій з 11 країн Европи й України – „Рушник єдности – рушник перемоги“ одержав свідоцтво...


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