Сергій Жадан став почесним доктором

Сергій Жадан. (Фото: Маріуш Кубік) ВРОЦЛАВ. – Сенат Вроцлавського університету 25 лютого присудив Почесний докторський ступінь видатному письменникові, поетові, есеїсту, перекладачеві, музиканту та громадському діячеві Сергію Жадану, якого вважають одним із найважливіших свідків часу та совісти сучасної України. Це – значний жест солідарности між академічною спільнотою Вроцлавського університету та Україною, її боротьбою за свободу, ідентичність...