ВРОЦЛАВ. – У місті затримали двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців, повідомив Міністер внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський. За його словами, затримані мали судимості – одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава. Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польській владі, правоохоронним органам та президентові Вроц­лава Яцеку Сутрику...