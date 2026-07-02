Скандал в штурмовому полку

КИЇВ. – В Україні розслідують гучний скандал навколо 425-го окремого штурмового полку „Скеля“, який звинувачують у випадках жорстокого поводження з військовими та небойових смертях новобранців. Скандал спалахнув після публікації резонансного розслідування видання „Бабель“, журналісти якого зібрали свідчення катувань і неналежного поводження з військовими у полку. Командування підрозділу більшість звинувачень відкидає і наголошує на потребі ретельного...