Скарги на порушення закону про мову

КИЇВ. – Секретаріят Уповноваженого із захисту державної мови повідомляє, що за три квартали 2025 року зареєстрував 2,227 скарг громадян щодо порушення закону України „Про функціонування української мови як державної“, що на 27 відс.  більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,633 скарги). Найбільше порушень стосувалися відсутности української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів – 574 звернень...


