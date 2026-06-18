БУДАПЕШТ. – Завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині було скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна. Він мав виступати в рамках відкриття концертного сезону Національної філармонічної оркестри Угорщини. Тепер замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль. Подія відбулася в Театрі на острові Марґіт – одному із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Европи, який...
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