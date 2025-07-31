СКУ занепокоєний законом про НАБУ

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод виступив із заявою щодо ухвалення закону №12414 про НАБУ і САП, висловивши серйозне занепокоєння стосовно потенційного впливу цього документа на незалежність антикорупційних органів України. П. Ґрод повідомив, що СКУ вже направив офіційний лист до Президента України та Голови Верховної Ради. У зверненні міститься прохання надати роз’яснення щодо мотивів...