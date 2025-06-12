СКУ запрошує на лекцію

Світова координаційна виховно-освітня рада Світового конґресу українців (СКУ) на чолі з Любов’ю Любчик та Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) продовжують серію просвітницьких вебінарів щодо спростування мітів російської пропаґанди. Наступна тема – „Від Острозьких до Вишне­вецьких: українська аристократія як творець европейської політики (XIV-XVII ст.)“. Онлайн-лекція відбудеться українською мовою 15 червня о 18:00 за Києвом. Промовицею...