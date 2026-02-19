Close Menu
СКУ засудив рішення МПК

By 1 Min Read

Світовий конґрес українців (СКУ) рішуче засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) дозволити спортсменам Росії та Білорусі виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні, назвавши це зрадою паралімпійських цінностей і вимагаючи його негайного скасування. Про це йдеться у відкритому листі президента СКУ Павла Ґрода. За його словами, це рішення змушує жертв війни...


