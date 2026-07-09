Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся до провідників НАТО та урядів демократичних держав із закликом невідкладно передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони через чергову криваву атаку Росії балістичними ракетами по цивільному населенню. Внаслідок останнього нічного обстрілу Києва та інших реґіонів України загинуло щонайменше 19 мирних жителів, а ще 77 отримали поранення різного ступеня тяжкості. В СКУ...