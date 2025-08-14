СКУ оголосив нову кампанію

ТОРОНТО. – Ініціятива Unite with Ukraine Світо­вого конґресу українців (СКУ) оголосила про старт нової стратегічної збіркової кампанії „Heroes Lightning“, мета якої зібрати кошти на забезпечення українських спецпризначенців сучасними безпілотними технологіями. Кампанія діє у партнерстві з проєктом „Останній капіталіст“, компанією Saint Javelin та Company Group. У центрі ініціятиви – дрон літакового типу „Блискавка“, розроблений спеціяльно під...