СКУ повідомив про завершення каденції Шевченка

ТОРОНТО. – Світовий конґрес Українців (СКУ) повідомив про завершення каденції відомого журналіста, громадського активіста, політика та дипломата Андрія Шевченка на посаді голови Місії СКУ в Україні. В організації підкреслили, що за час перебування на посаді очільника Місії СКУ в Україні А. Шевченко сприяв розбудові міцних відносин із державними інституціями, організаціями громадянського суспільства та ключовими партнерами,...