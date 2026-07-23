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СКУ повідомив про завершення каденції Шевченка

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ТОРОНТО. – Світовий конґрес Українців (СКУ) повідомив про завершення каденції відомого журналіста, громадського активіста, політика та дипломата Андрія Шевченка на посаді голови Місії СКУ в Україні. В організації підкреслили, що за час перебування на посаді очільника Місії СКУ в Україні А. Шевченко сприяв розбудові міцних відносин із державними інституціями, організаціями громадянського суспільства та ключовими партнерами,...


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