СКУ починає кампанію „Дякуємо, що ви з Україною“

Світовий конґрес українців (СКУ) повідомив про запуск кампанії вдячности друзям України під назвою „Дякуємо, що ви з Україною“ („Thank you for standing with Ukraine“) до 35-ої річниці Незалежности України. Це ґльобальна кампанія вдячности тим, хто підтримував Україну політичними рішеннями, гуманітарною допомогою, власною громадянською позицією або щоденною працею. Центральною ініціятивою кампанії СКУ стане вручення почесної відзнаки...
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