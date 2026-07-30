СКУ починає кампанію „Дякуємо, що ви з Україною“

Світовий конґрес українців (СКУ) повідомив про запуск кампанії вдячности друзям України під назвою „Дякуємо, що ви з Україною“ („Thank you for standing with Ukraine“) до 35-ої річниці Неза­лежности України. Це ґльобальна кампанія вдячности тим, хто підтримував Україну політичними рішеннями, гуманітарною допомогою, власною громадянською позицією або щоденною працею. Центральною ініціятивою кампанії СКУ стане вручення почесної відзнаки...