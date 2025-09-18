Close Menu
СКУ проведе річні загальні збори

Цього року річні загальні збори Світового конґресу українців (СКУ) відбудуться 25 жовтня у віртуальному форматі. Протягом кількагодинної зустрічі учасники підсумують діяльність СКУ за 2024-2025 роки та окреслять подальші кроки у координації українських громад по всьому світу. Серед ключових тем – підтримка України, протидія російській дезінформації та зміцнення світової мережі СКУ. Делеґатами та учасниками зборів є...


