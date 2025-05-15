СКУ проводить опитування

Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся до українців у США з закликом долучитися до онлайн-опитування, яке досліджує міжпоколінний вплив Голодомору – геноциду українського народу 1932-1933 років. Участь в опитуванні можуть узяти українські американці віком від 18 років. Дослідження проводить канадський психолог українського походження Брент Безо. Мета – з’ясувати, як нащадки постраждалих, зокрема онуки, сприймають штучно створену...