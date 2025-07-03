СКУ провів зустріч в Грузії

ТБІЛІСІ. – Світовий конґрес українців (СКУ) провів першу спільну зустріч із представниками українських організацій у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі – захід відбувся у співпраці з Грузинсько-україн­ською платформою та Посольством України в Грузії. На обговореннях йшлося про поточну діяльність та виклики української громади Грузії, особливо в контексті російської аґресії проти України. Учасники порушили питання, пов’язані з...