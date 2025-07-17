Спецпредставник президента США прибув до України

Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлоґом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 14 липня в Україну з тижневою візитою прибув спецпредставник президента США Кіт Келлоґ. Він провів зустрічі з українськими високопосадовцями, зокрема з Пре­зи­дентом Володимиром Зелен­ським, міністром оборони Рустемом Умє­ровим та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. К. Келлоґ відвідав меморіял, присвячений...