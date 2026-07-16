Спільна заява про партнерство

ЧИКАҐО. – 14 липня Андрій Футей, президент Українського конґресового комітету Америки (УККА) 2016-2024 років, та Френк Дж. Спула, президент Польсько-американського конґресу (ПАК) 2005-2025 років, опублікували таку заяву: „Ми пишемо зі спільним почуттям терміновости, глибокої відповідальности та незмінної солідарности. У той час, як Росія продовжує свою жорстоку та нічим не спровоковану війну проти України, історичний зв’язок...