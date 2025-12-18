Створення Міжнародної компенсаційної комісії

ГАҐА. – Під час міжнародної конференції, орга­нізованої Радою Европи та Нідерляндами, підписано конвенцію про створення Міжнародної компен­саційної комісії для України, яка є частиною механізму компенсації збитків, завданих аґресією РФ. Конвенцію підписали 35 країн. У конференції взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Генеральний секретар Ради Европи Ален Берсе, Прем’єр-міністер Нідерландів Дік Схооф, Верховний представник ЕС із...