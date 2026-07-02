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Створення Національного парку „Чорноліський“

By Updated:2 Mins Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що понад 12.8 тис. гектарів лісових територій Кіровоградської области отримають природоохоронний статус у складі Національного природного парку (НПП) „Чорноліський“. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 10 червня. Мало не 100 років науковці, а зараз і громадськість твердять про необхідність створення Національного парку „Чорноліський“. Бо є...


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