Створено Експертну раду Тимчасової слідчої комісії

Сергій Томіленко і Ліна Кущ (праворуч) на засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. (Фото: Сергій Томіленко) КИЇВ. – 15 січня у Верховній Раді України відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування російських злочинів проти журналістів. На ній було затверджено склад Експертної ради, до якої увійшов голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У...