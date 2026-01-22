Створено Експертну раду Тимчасової слідчої комісії

Сергій Томіленко і Ліна Кущ (праворуч) на засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. (Фото: Сергій Томіленко) КИЇВ. – 15 січня у Верховній Раді України відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування російських злочинів проти журналістів. На ній було затверджено склад Експертної ради, до якої увійшов голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У...
Previous ArticleСтворили мурал на честь Заруцької
Next Article Почалася вступна кампанія у військових вузах