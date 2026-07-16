Створено Об’єднані сили швидкого реаґування

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 10 липня підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реаґування – далекобійного впливу на Росію. „Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціял війни. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ, – сказав В. Зеленсь­кий. – Також на рівні управління штурмовими військами...