Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Створено Об’єднані сили швидкого реаґування

By 1 Min Read

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 10 липня підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реаґування – далекобійного впливу на Росію. „Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціял війни. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ, – сказав В. Зеленсь­кий. – Також на рівні управління штурмовими військами...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts