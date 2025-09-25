Створено Офіс військового омбудсмана

КИЇВ. – 19 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільну контролю за...