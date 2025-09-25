Створено Офіс військового омбудсмана

КИЇВ. – 19 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільну контролю за...
Previous ArticleРішення про створення Штурмових військ
Next Article Бойові дії 21-24 вересня