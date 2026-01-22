Close Menu
Створили мурал на честь Заруцької

У Брукліні за адресою 92 Jefferson Street (перетин з Evergreen Street) створили мурал на честь української біженки Ірини Заруцької. НЮ-ЙОРК. – У Брукліні створили мурал на честь української біженки Ірини Заруцької. Мурал з'явився на житловому будинку в бруклінському районі Бушвік. Новий стінопис, що знаходиться за адресою 92 Jefferson Street, Brooklyn, NY (перетин з Evergreen Street),...


