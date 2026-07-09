Століття перших пластових таборів „Сокіл“

Відзнаку від обласної влади отримує Василь Іва­ночко. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Виїзну урочисту сесію обласної ради провели у пластовій оселі „Сокіл“ в селі Гриньків Перегінської селищної ради. Засідання присвятили 100-річчю від часу проведення перших Пластових таборів на цій оселі, а також питанням розвитку Пласту на Прикарпатті. Сто років тому сталася подія, яка назавжди увійшла в історію українського...