Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Сторінки спільної історії

By Updated:4 Mins Read

Американський режисер Едвард Серотта. (Фото: Тетяна Гур) ЄРУСАЛИМ. – 26 серпня в Центрі спадщини шостого прем’єр-міністра Ізраїлю, лавреата Нобелівської премії миру Менахема Беґіна відкрилася виставки „Україн­сько-єврейське століття“. Унікальність вис­тав­ка в тому, що її експонати, а це старі фото і документи, в яких йдеться про історію сіоністського руху в країнах Европи, підмандатної Палестини, початку єврейської держави....


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts