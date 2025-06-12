СУА вимагає повернення українських дітей

Одним із головних промовців на міжконфесійному заході у Вашінґтоні, проведеному в партнерстві з Посольством України в США, був Спеціяльний президентський посланець в Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлоґ (третій зліва). НЮ-ЙОРК. – Союз українок Амери­ки (СУА), національна організація з понад столітньою історією підтримки України та українського народу, вкотре засвідчила силу громадськости через кампанію „Діти моляться...