Суддя наказав відновити „Голос Америки”

ВАШІНҐТОН. – Федеральний суддя наказав адміністрації президента Дональда Трампа відновити діяльність „Голосу Америки” після того, як велика частина цих урядових радіопередач були практично зупинені рік тому. Суддя Окружного Суду США Ройс Ламберт 17 березня дав Аґенції для ґльобальних медій тиждень часу, щоб розробити плян відновлення радіопередач „Голосу Америки” в етері. Суддя скасував рішення адміністрації звільнити...