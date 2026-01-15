Close Menu
Судять Романа Червінського

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 5 січня у Кропивницькому суді  відбулося чергове засідання у резонансній справі колишнього контррозвідника Романа Червінського. Судовий розгляд справи триває у Кропивниць­кому районному суді з 2024 року. Після 15 місяців перебування під вартою Червінському змінили запобіжний захід на арешт із можливістю внесення застави, а згодом  на особисте зобов’язання. Сторона обвинувачення заявляє, що Р. Червін­ський,...


