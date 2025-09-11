Суд відхилив спробу Трампа припинити іноземну допомогу

ВАШІНҐТОН. – Апеляційний суд округу Колумбія 6 вересня відхилив спробу адміністрації Президента США Дональда Трампа забльокувати рішення нижчої інстанції, яке забороняло одностороннє скорочення витрат на іноземну допомогу. Уряд зобов’язаний у стислі терміни спрямувати приблизно 11 млрд дол. на проєкти, вже затверджені Конґресом США. Рішення ухвалене за кілька днів після того, як суд першої інстанції постановив,...
