Суд відхилив спробу Трампа припинити іноземну допомогу

1 Min Read

ВАШІНҐТОН. – Апеляційний суд округу Колумбія 6 вересня відхилив спробу адміністрації Президента США Дональда Трампа забльокувати рішення нижчої інстанції, яке забороняло одностороннє скорочення витрат на іноземну допомогу. Уряд зобов’язаний у стислі терміни спрямувати приблизно 11 млрд дол. на проєкти, вже затверджені Конґресом США. Рішення ухвалене за кілька днів після того, як суд першої інстанції постановив,...


