Суперечки у справі Тимошенко

Юлія Тимошенко на суді. КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд (ВАСУ) 19 січня у закритому режимі почав розглядати клопотання прокурора Спеціялізованої антикорупційної прокуратури (САП) про накладення арешту на майно підозрюваної у пропозиції хабаря лідерки фракції „Батьківщина“ Юлії Тимошенко. На початку засідання центральною темою стали сумніви захисту щодо законности формування складу суду. Головним арґументом підозрюваної стало твердження...
