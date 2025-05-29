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СФУЖО розпочала прийом заявок

By 1 Min Read

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) розпочала прийом заявок на здобуття стипендії ім. Анни Кісіль для участи в літніх онлайн-курсах української мови. Курси відбуватимуться у межах ХХ Міжнародної школи україністики „Крок до України“, організованої Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діяспорою (МІОК) при Національному університеті „Львівська політехніка“. Вони триватимуть з 14 по 25 липня....


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