Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) розпочала прийом заявок на здобуття стипендії ім. Анни Кісіль для участи в літніх онлайн-курсах української мови. Курси відбуватимуться у межах ХХ Міжнародної школи україністики „Крок до України“, організованої Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діяспорою (МІОК) при Національному університеті „Львівська політехніка“. Вони триватимуть з 14 по 25 липня....