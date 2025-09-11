Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

СФУЖО скликає конференцію

By 1 Min Read

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) оголосила проведення конференції під гаслом „Голос українок світу за Україну: адвокація, правда, єдність“, яка відбудеться 19-20 вересня в еспанській Малазі. У конференції візьмуть участь представниці жіночих організацій, експертки, журналістки та активістки з понад 17 країн світу, які працюють на підтримку України в умовах війни. Програма включає круглі столи, де...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts