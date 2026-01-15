США затримали нафтові танкери

Нафтовий танкер Marinera 7 січня Берегова охорона США затримала в північній Атлантиці нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1). Переслідування судна тривало два з половиною тижні, за цей час воно змінило прапор Гаяни на російський і заручилося підтримкою Москви. За повідомленнями ЗМІ, його супроводжував російський підводний човен. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. Згодом стало відомо,...