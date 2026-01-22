Close Menu
США затримали ще один танкер

ВАШІНҐТОН. – Американські військові заявили, що 20 січня у Карибському морі вони захопили танкер, пов’язаний з Венесуелею. Це вже сьоме затримання судна з початку кампанії президента США Дональда Трампа стосовно контролі над потоками нафти до Венесуелі. Південне командування збройних сил США повідомило, що військові „без інцидентів” затримали судно „Sagitta”. „Затримання ще одного танкера, який діяв...


