США непублічно дозволили удари по тіньовій фльоті РФ

ВАШІНҐТОН. – США без публічних оголошень дали Україні дозвіл на удари по російській „тіньовій фльоті”, що перевозить нафту. Про це 10 грудня пише журнал „The Atlantic” в статті “Ukraine’s Latest Attacks Showcase Its Desperation” (Останні атаки України демонструють її відчай). За даними журналу, на відміну від попередньої адміністрації, яка побоювалася ескаляції, теперішня адміністрація не тільки...