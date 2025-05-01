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Талановита й „безталанна“…

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До 170-річчя від народження  Марії Садовської-Барілотті Марія Садовська-Барілотті Марія Садовська-Барілотті народилась 17 квітня 1855 року на Херсон­щині (нинішня Миколаївщина) в селі Кам’яно-Костуватому і мала трьох братів Івана, Миколу й Панаса. Вони захопилися театром, змінили свої прізвища на псевдоніми Карпенко-Карий, Садовський і Саксаганський, увійшовши під ними в історію української культури. Марія – наймолодша дитина панського управителя...


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