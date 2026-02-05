Close Menu
Твори Шевченка бенґальською мовою

КОЛКАТ, Індія. – На 49-му Міжнародному книжковому ярмарку в Колкаті відбулася публічна дискусія, присвячена постаті Тараса Шевченка як одного з найпотужніших антиімперських голосів XIX ст., повідомило Посольство України в Індії. Ключовою подією заходу стала презентація бенґальського перекладу вибраних творів поета. Працю здійснила д-р Мрідула Гош у 2025 році (видавництво Університету Джадавпур). Це видання відкриває українську...


