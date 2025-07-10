Творімо добро

Остап Марчак (ліворуч) з родиною, яка отримала в подарунок продукти харчування в Херсонській області. Жорстокий ворог не зупиняється та далі знущається над невинним українським народом. Різні церкви, організації та приватні особи по всьому світі роблять, що можуть, щоб допомагати воїнам, біженцям та незліченій кількості людей, які наслідком цієї війни терплять. Благодійний Фонд при Українській католицькій...