Тернопільці допомагають постраждалим від війни

Тернопільці передали допомогу потребуючим родинам у Дубовиківській громаді. ТЕРНОПІЛЬ. – Тернопільський край відвідали юні українці із Святогірської громади на Донеччині. У селі Настасові для дітей, які постраждали від війни, організували цікаву культурно-мистецьку програму з українськими піснями та іграми. Вони побували в старовинній церкві, яку освячував Митрополит Анд­рей Шептицький. Голова Велико­березо­вицької громади Андрій Галайко привітав дітей...