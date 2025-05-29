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Тернопільці допомагають постраждалим від війни

By 2 Mins Read

Тернопільці передали допомогу потребуючим родинам у Дубовиківській громаді. ТЕРНОПІЛЬ. – Тернопільський край відвідали юні українці із Святогірської громади на Донеччині. У селі Настасові для дітей, які постраждали від війни, організували цікаву культурно-мистецьку програму з українськими піснями та іграми. Вони побували в старовинній  церкві, яку освячував Митрополит Анд­рей Шептицький. Голова Велико­березо­вицької громади Андрій Галайко привітав дітей...


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